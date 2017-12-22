Рубрика: Новости дня
15:54 | 22.12.2017
Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях
Функционал передвижной мастерской существенно повысит эффективность деятельности оперативного персонала. Машина располагает рядом технических решений, которые позволяют выполнять широкий спектр ремонтно-восстановительных работ на сетях без привлечения дополнительной техники: сварочный аппарат, вентилятор, откачивающая помпа и многое другое. Благодаря удачной компоновке отсеков автомобиль позволяет перевозить бригаду специалистов, дополнительные материалы и оборудование и, как следствие, сокращает время выезда оперативной бригады и уменьшает издержки.
Комплексное использование новой техники существенно ускорит процесс устранения дефектов и сделает короче периоды ограничений в оказании коммунальных услуг, а также улучшит условия работы оперативного персонала тепловых сетей.
Для плановой эксплуатации и на случай нештатных ситуаций в каждом эксплуатационном районе ООО «ПСК» ежедневно и круглосуточно несет вахту дежурная бригада в составе мастера, слесаря, сварщика, электрика и водителя. Бригады полностью укомплектованы необходимым инструментом и запасом материалов для оперативной ликвидации инцидентов. Персонал обеспечен зимней спецодеждой и средствами защиты.
Для того, чтобы внештатные ситуации на сетях случались как можно реже, а в перспективе вообще не происходили, проводится большая работа. Только в этом году в рамках федеральной программы «Re: Конструкция-2017» в Пермском крае было переложено более 27 км магистральных тепловых сетей, отремонтировано оборудование котельных и ЦТП. Кроме того, выполнен большой объем мероприятий по подготовке персонала. Проведены все необходимые инструктажи и тренировки, в том числе совместно с городскими и региональными службами. Отработаны действия на случай резкого понижения температуры воздуха, а также различных непредвиденных ситуаций.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
23.12.2017
18:35 | 23.12.2017
Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» пройдет 1 апреля
16:13 | 23.12.2017
На одной из свердловских школ появилась мемориальная доска старшему сержанту Вадиму Нурмухаметову, погибшему в 2008 году
14:55 | 23.12.2017
Во время ЧМ-2018 на территории Центрального стадиона будет действовать особый пропускной режим
14:09 | 23.12.2017
Как Екатеринбург будет готовиться к празднованию 300-летия?
12:21 | 23.12.2017
Два автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге
11:49 | 23.12.2017
Сегодня утром екатеринбуржец парализовал работу метро
11:36 | 23.12.2017
В Екатеринбурге подорожает проезд для льготников
10:48 | 23.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 декабря 2017 года
10:25 | 23.12.2017
Ночью в селе Петрокаменское ВАЗ сбил трех пешеходов
21:13 | 22.12.2017
Шансонье Александр Новиков перенес операцию на позвоночнике
18:21 | 22.12.2017
Пермская школьная столовая стала лучшей в России
17:50 | 22.12.2017
«Яндекс» предлагает 10 тысяч новых круговых панорам Екатеринбурга
17:35 | 22.12.2017
Ледовый городок откроют «мисс Екатеринбург» и Юрий Куклачев
17:09 | 22.12.2017
Избран новый генеральный директор АО «ПЗСП»
16:52 | 22.12.2017
В Екатеринбурге уничтожили более четырех килограммов наркотиков
16:37 | 22.12.2017
Жительница Перми спряталась от судебных приставов в сумке
16:24 | 22.12.2017
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения
15:54 | 22.12.2017
Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях
15:52 | 22.12.2017
Гособвинение требует ограничить свободу владельцам собак, растерзавших девочку на Урале
15:30 | 22.12.2017
Начальнику ОМВД Полевского грозит до шести лет лишения свободы
15:03 | 22.12.2017
Исследование: Екатеринбург — богатый и независимый город
14:13 | 22.12.2017
Имущество Среднеуральской птицефабрики выставлено на торги
13:46 | 22.12.2017
В Прикамье наградили лучшие многодетные семьи
13:10 | 22.12.2017
Завтра пермяков приглашают на новогодний «Котофест»
12:59 | 22.12.2017
Более 30 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов
12:42 | 22.12.2017
Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева может получить 2,5 года лишения свободы
12:37 | 22.12.2017
С понедельника в Перми изменится расписание четырех трамваев
12:26 | 22.12.2017
В Пермь придет снегопад
12:04 | 22.12.2017
Пермская полиция в новогодние праздники будет переведена на усиленный режим работы
11:36 | 22.12.2017
В Асбесте «обворовали» местных полицейских
11:02 | 22.12.2017
В Серове жильцы новостройки остались без отопления
10:36 | 22.12.2017
КХЛ: «Автомобилист» переиграл финский «Йокерит» по буллитам
10:28 | 22.12.2017
Акционеры «Уралкалия» приняли решение о делистинге с Московской биржи
10:09 | 22.12.2017
В понедельник будет вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова
10:08 | 22.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 декабря 2017 года
09:46 | 22.12.2017
На улице Высоцкого ночью загорелся автомобиль Nissan