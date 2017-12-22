Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях

15:54 | 22.12.2017

В 2017 году парк ремонтно-восстановительных бригад «Пермской сетевой компании» пополнился несколькими единицами современной техники, предназначенной для оперативного устранения дефектов на теплосетевом хозяйстве. Это экскаваторы Hyundai и JCB, автокран, грузовые и грузопассажирские автомобили КамАЗ и УАЗ, автобус НефАЗ, а также передвижная мастерская «Чайка-Сервис» на базе автомобиля ГАЗ.



Функционал передвижной мастерской существенно повысит эффективность деятельности оперативного персонала. Машина располагает рядом технических решений, которые позволяют выполнять широкий спектр ремонтно-восстановительных работ на сетях без привлечения дополнительной техники: сварочный аппарат, вентилятор, откачивающая помпа и многое другое. Благодаря удачной компоновке отсеков автомобиль позволяет перевозить бригаду специалистов, дополнительные материалы и оборудование и, как следствие, сокращает время выезда оперативной бригады и уменьшает издержки.



Комплексное использование новой техники существенно ускорит процесс устранения дефектов и сделает короче периоды ограничений в оказании коммунальных услуг, а также улучшит условия работы оперативного персонала тепловых сетей.



Для плановой эксплуатации и на случай нештатных ситуаций в каждом эксплуатационном районе ООО «ПСК» ежедневно и круглосуточно несет вахту дежурная бригада в составе мастера, слесаря, сварщика, электрика и водителя. Бригады полностью укомплектованы необходимым инструментом и запасом материалов для оперативной ликвидации инцидентов. Персонал обеспечен зимней спецодеждой и средствами защиты.



Для того, чтобы внештатные ситуации на сетях случались как можно реже, а в перспективе вообще не происходили, проводится большая работа. Только в этом году в рамках федеральной программы «Re: Конструкция-2017» в Пермском крае было переложено более 27 км магистральных тепловых сетей, отремонтировано оборудование котельных и ЦТП. Кроме того, выполнен большой объем мероприятий по подготовке персонала. Проведены все необходимые инструктажи и тренировки, в том числе совместно с городскими и региональными службами. Отработаны действия на случай резкого понижения температуры воздуха, а также различных непредвиденных ситуаций.