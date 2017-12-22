Пермская полиция в новогодние праздники будет переведена на усиленный режим работы

12:04 | 22.12.2017

В Перми прошло заседание антитеррористической комиссии. Члены комиссии рассмотрели вопрос обеспечения безопасности, правопорядка и организации ситуационного реагирования на возможные угрозы совершения террористического акта на территории Пермского края в период новогодних каникул.



Как сообщил глава Управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов, в праздничные дни в крае будет проводиться порядка 2,5 тыс. мероприятий. Из них около 1,9 тыс. мероприятий посетят дети. «Начиная с середины декабря проходят проверки в местах проведения массовых мероприятий. Всего было проверено 305 объектов. Помимо проверки, сотрудники ведомства проводят и инструктаж персонала», — подчеркнул глава краевого управления МЧС. Также О. Попов заверил, что в ходе проверок были устранены все имеющиеся недостатки.



Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий ГУ МВД России по Пермскому краю запланировано проведение комплекса организационно-практических мероприятий. Об этом на заседании комиссии доложил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления ГУ МВД Андрей Падучев. «Гарнизон пермской полиции с 31 декабря 2017 года по 10 января 2018 года включительно будет переведен на усиленный режим несения службы, включающий в себя круглосуточное дежурство руководящего состава, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования», — отметил А. Падучев.



По его словам, места проведения праздничных мероприятий с наиболее значительным количеством участников будут обследоваться специалистами-кинологами. По каждому культурно-массовому мероприятию в территориальных органах внутренних дел края разработаны планы обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.



Как сообщило министерство культуры Пермского края, эти новогодние гуляния станут самыми масштабными за последние годы. Предполагается, что гостями организуемых праздничных мероприятий станут более 1,5 млн человек. Заместитель министра культуры Александр Протасевич отметил, что министерство культуры активно взаимодействует с силовыми структурами. В частности, министерством проведена паспортизация 37 объектов, правообладателями которых являются подведомственные госучреждения. «Также министерством культуры создана комиссия по установлению готовности объектов к проведению мероприятия с массовым пребыванием людей», — подчеркнул А. Протасевич.



Напомним, на заседании правительства внимание на обеспечении безопасности в новогодние праздники акцентировал губернатор Прикамья. Глава региона подчеркнул, что культурная программа очень насыщенная, поэтому важно, чтобы все эти мероприятия прошли при соответствующем уровне безопасности.