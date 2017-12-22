Пермские школьники победили в Царском силовом марафоне

17:39 | 21.12.2017

В администрации Перми прошла торжественная церемония награждения участников соревнования.



В Екатеринбурге состоялся Царский силовой марафон. Среди молодежи Урала команда Пермской кадетской школы заняла первое место в общем зачете, второе место — у команды гимназии № 10. В региональных соревнованиях также приняли участие команды пермских школ № 47, № 101 и гимназии № 7. Пермяки завоевали призовые места в личном первенстве. Ознакомиться с результатами можно на сайте городской администрации gorodperm.ru.



Команды, которые представляли Пермь на соревнованиях в Екатеринбурге, были отобраны по итогам испытаний «Русский силомер» — это силовое многоборье на гимнастической перекладине.



Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова выразила на церемонии награждения победителей Царского силового марафона личную благодарность каждому участнику турнира. В награждении также принял участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



— Я благодарю лично каждого из вас за то, что вы ведете здоровый образ жизни, за то, что вы уважаете спорт, поддерживаете свое тело в физической форме, — подчеркнула Людмила Серикова. — Но вместе с тем еще и являетесь патриотами нашего края и знаете историю и города, и страны. Победа в турнире означает, что именно в этих школах патриотическое воспитание, воспитание любви к родине — на высоте.