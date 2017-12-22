Ледовый комплекс на пермской эспланаде станет самым крупным в России

15:38 | 21.12.2017

На заседании правительства обсудили новогодние мероприятия, запланированные в Пермском крае. Краевыми властями составлен плотный график мероприятий на новогодние каникулы. Во всех территориях Пермского края пройдут более 2500 новогодних и рождественских мероприятий, из них 1900 — для детей. Новогодние елки состоятся во всех муниципалитетах.



«Ожидаем, что гостями всех праздничных мероприятий станут более 1,5 млн человек. Программа очень насыщенная, важно, чтобы все эти мероприятия прошли при соответствующем уровне безопасности», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как отметила вице-премьер Пермского края Ирина Ивенских, особое внимание при организации новогодних мероприятий уделялось праздничным мероприятиям для детей и молодежи. «Новогодняя елка для детей пройдет в каждом населенном пункте Пермского края. Мероприятия будут организованы как на открытых площадках, так и в помещениях», — рассказала И. Ивенских.



Краевой праздник для детей «Губернаторская елка» соберет более 1200 детей со всего Пермского края. На праздничное мероприятие приглашены дети со всех муниципалитетов Прикамья, среди них — отличники учебы, победители фестивалей и олимпиад, дети из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанники детских домов, ребята с ограниченными возможностями здоровья.



90 ребят из 48 муниципалитетов Пермского края представят Пермский край на общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве.



В краевой столице новогодние елки, народные гулянья, ярмарки, спектакли и концерты, игровые и развлекательные программы — в общей сложности более 300 мероприятий — пройдут во всех районах города.



В Перми будет открыто 8 ледовых городков. Центральный ледовый комплекс, развернувшийся на городской эспланаде, станет самым крупным в России. При его создании будет использовано 2000 кубических метров льда, на территории разместятся 16 ледовых объектов и 22 горки.



В новогодние каникулы жителей и гостей Пермского края ждут яркие интерактивные и концертно-развлекательные программы, благотворительные акции и флешмобы.



Историческая выставка «Россия — моя история. Пермский край» в новогодние праздники готова принимать до 1500 посетителей ежедневно.



Для обеспечения безопасности в местах с массовым пребыванием людей ежедневно будут работать 47 патрульных групп, а также сотрудники частных охранных предприятий и квалифицированные спасатели. Об этом сообщил и. о. министра территориальной безопасности Юрий Самаркин. По словам и. о. министра, для предупреждения чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники в муниципальных образованиях края была проведена проверка готовности территориальной системы РСЧС и состояния запаса материальных ресурсов.



В целях минимизации количества происшествий в праздничные дни Управлением МЧС по Пермскому краю на учет взято 608 объектов с массовым пребыванием людей.



Как пояснил глава Управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов, для предупреждения пожаров на территории края было проверено более 222 тыс. жилых домов и проинструктировано порядка 460 тыс. человек. А с 18 декабря были организованы профилактические осмотры домов неблагополучных, многодетных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении. О. Попов подчеркнул, что край к проведению новогодних праздников готов.