В Пермском крае реализуются новые меры по улучшению инвестклимата

20:24 | 20.12.2017

Сегодня, 20 декабря, на заседании правительства Пермского края и.о. министра экономического развития и инвестиций края Максим Колесников выступил с докладом о проекте закона «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае» и создании Агентства инвестиционного развития.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что краю необходимо системное законодательство в области поддержки инвестиций. Улучшение инвестиционного климата отразится на качестве жизни населения, позволит создавать новые объекты инфраструктуры, восполнить имеющийся дефицит в сфере развлечений и гостиничного бизнеса. Привлечение инвесторов в регион даст дополнительный импульс, в том числе и малому бизнесу.



«Проект закона «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае» разработан в рамках реализации стратегической задачи по реформированию подхода к привлечению инвестиций в регион. Законопроект направлен на регулирование правоотношений в сфере господдержки инвестиционной деятельности на территории края, систематизацию мер государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, — подчеркнул Максим Колесников. — В рамках работы над документом были учтены основные рекомендации Агентства стратегических инициатив, проект полностью соответствует лучшим региональным практикам. Кроме того, следует отметить, что данный законопроект разрабатывался совместно с экспертным и предпринимательским сообществом и по итогам плодотворной работы одобрен бизнес-сообществом».



Законопроект в результате его реализации должен стать базой нормативного правового регулирования в инвестиционной сфере, ключевой основой формирования системного подхода к работе с инвесторами, а также инструкцией для инвесторов Пермского края.



Также в своем выступлении Максим Колесников доложил о создании в Пермском крае Агентства инвестиционного развития. По словам и.о. министра, учреждение будет заниматься продвижением инвестиционной привлекательности Пермского края, а также осуществлять привлечение и сопровождение инвесторов.



Наряду с задачами, которые Агентство будет осуществлять как фронт-офис региона по непосредственному взаимодействию с инвесторами и их дальнейшему сопровождению, перед учреждением будут стоять задачи по организации мероприятий инвестиционной и экономической направленности, в том числе с привлечением ключевых игроков инвестиционного рынка и федеральных институтов развития. Кроме того, Агентство перезапустит инвестиционный портал Пермского края.



Особое внимание Агентство инвестиционного развития будет уделять отношениям с муниципалитетами, активно выявлять совместно с органами местного самоуправления перспективные ниши и проекты, продвигать их, содействовать «упаковке проекта» и качественному формированию инвестиционных площадок.



Таким образом, создаваемое учреждение будет осуществлять неформализованную системную работу по привлечению инвесторов в Пермский край, что в свою очередь будет способствовать созданию имиджа Пермского края как региона открытого и надежного для инвесторов.