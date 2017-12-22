Воспитанники пермских детских домов попробовали себя в перспективных профессиях будущего

18:05 | 20.12.2017

Как стать востребованным специалистом в будущем, если рядом с тобой нет родителей, готовых подсказать верное решение? На этот вопрос воспитанникам «Центра помощи детям» г. Перми помогли ответить сотрудники предприятий ООО «Мастер-Знак» и ООО «Технологии безопасности дорожного движения».



Профориентационная экскурсия, проведенная 20 декабря в рамках окружного проекта поддержки детских домов «Вернуть детство», открыла ребятам интересные и перспективные специальности.



Воспитанники детских домов побывали в святая святых для многих современных подростков: в отделе разработки программного обеспечения компании «ТБДД», выпускающей уникальные системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Здесь ребята смогли познакомиться с инженерами-программистами и воочию увидеть, из чего складывается рабочий день разработчика. Не меньшее впечатление произвели на ребят отдел механической сборки и уникальный отдел схемотехники, где инженером-электронщиком предприятия был проведен мастер-класс. Увлекательным и захватывающим делом оказалось познавать основы электроники и схемотехники, попробовать себя в азах паяльных работ.



Чем занимается мастер печатной продукции, как работает цех полноцветной печати – об этом ребята узнали на предприятии «Мастер-Знак», изготавливающем полиграфическую и переплетную продукцию на высокотехнологичном оборудовании. В ходе экскурсии ребятам показали цеха полноцветной печати, лазерного нанесения, участок по изготовлению дубликатов государственных регистрационных знаков (автономеров).



Многие из воспитанников Центра всерьез заинтересовались такими профессиями, как программист, электронщик, мастер печатной продукции. И эта экскурсия, несомненно, поможет ребятам определить, кем стать в жизни, какое профильное учебное заведение выбрать для поступления, чтобы стать настоящим профессионалом и востребованным специалистом на протяжении всего трудового пути.