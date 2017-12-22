Второй дом ЖК «Гулливер» в Перми введен в эксплуатацию

14:35 | 20.12.2017

15 декабря застройщиком АО «КОРТРОС-Пермь» получено официальное разрешение на ввод в эксплуатацию второго дома ЖК «Гулливер» по адресу ул. Революции, 48Б. Настоящим подарком для будущих жителей стало то, что дом сдан на полгода раньше срока (по договору — II квартал 2018 года). А это значит, что счастливые новоселы смогут встретить Новый год в своей новой квартире.



Напомним, что первый дом комфорт-класса ЖК «Гулливер», расположенный по адресу Революции, 48а, также был сдан досрочно в сентябре 2017 года. На данный момент идет подготовка к сдаче дома бизнес-класса по ул. Революции, 50.



В ноябре стартовали продажи нового дома комфорт-класса ЖК «Гулливер» по ул. Революции, 52Б. Среди преимуществ: отделка под ключ, интеллектуальная система «Умный дом», отличные планировки, просторный подземный паркинг, кладовые помещения на цокольном этаже, колясочные, скоростные бесшумные лифты KONE.



Также активно идут продажи дома по ул. Революции, 54, сдача которого запланирована на IV квартал 2018 года.



Строительство домов по ул. Революции, 50, 54 и 52Б, ЖК «Гулливер» ведет согласно графику.



Жилой квартал «Гулливер» — это проект французского архитектурного бюро ANTHONY BECHU, включающий в себя шесть сдвоенных высотных зданий комфорт-класса с этажностью от 20 до 32 этажей и два здания бизнес-класса переменной этажности от 6 до 8 этажей с коммерческими площадями на первых этажах. Расположен ЖК в центре Перми, в периметре улиц Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольского проспекта. Изюминкой квартала станет живописный парк с детскими и спортивными площадками.



В распоряжении жителей — вся инфраструктура центра города: образовательные учреждения, спортивные объекты (стадионы «Динамо», «Юность»), поликлиники, развлекательные учреждения и другие важные объекты. Полное заселение квартала запланировано на 2020 год.



В этот Новый год осуществите мечту — станьте обладателем новой квартиры в центре Перми!



Звоните: 2-155-775 (офис продаж).



Застройщик — АО «КОРТРОС-Пермь».

Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru.