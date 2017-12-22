Рубрика: Новости дня
18:43 | 19.12.2017
В Прикамье устранят административные барьеры при введении новых объектов недвижимости
Напомним, в мае глава Прикамья Максим Решетников расширил функционал совещательного органа. Теперь в его полномочиях не только наделение инвестиционных проектов статусом «приоритетный», но и выработка предложений по развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, уменьшению административных барьеров, совершенствованию федерального и краевого законодательства в области предпринимательства и инвестиций. Совет обещает стать единой площадкой для прямого общения органов власти с бизнесом.
Открывая заседание Совета, Максим Решетников подчеркнул, что в целом экономика края чувствует себя достаточно уверенно. Губернатор отметил рост индекса промышленного производства, который по итогам ноября составил 104,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также глава региона отметил увеличение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также рост объема выданных кредитов юрлицам и параллельное сокращение объема кредиторской задолженности. По итогам III квартала объем выданных кредитов юрлицам вырос на 41 %, а объем задолженности сократился на 45 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также Максим Решетников обозначил необходимость принятия мер, направленных на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в крае: «По Национальному рейтингу Пермский край на 52-м месте по стране, что явно не соответствует инвестиционному потенциалу региона. Конечно, рейтинги — это предмет для споров, но мы все понимаем, что в направлении развития предпринимательства в крае есть вопросы, есть куда развиваться».
По словам губернатора, в первую очередь Совету предстоит поспособствовать ускорению процесса ввода в эксплуатацию вновь возведенных строительных объектов, в частности подключения к коммуникациям.
Отметим, в 2017 году в Пермском крае началось строительство более 100 крупных объектов, только в Перми было выдано 87 разрешений на строительство многоквартирных домов, офисных и торговых помещений, производственных объектов.
Одним из основных административных барьеров при введении строительных объектов в эксплуатацию вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова назвала отсутствие эффективной коммуникации между властью, застройщиком и ресурсоснабжающими организациями.
«Сейчас мы видим, что есть желание краевых властей на скорейшее решение озвученных вопросов. Созданный Совет работает под эгидой бизнеса, это значит, что у предпринимателей есть возможность самим формировать повестку и выносить на обсуждение наиболее актуальные вопросы, — подчеркивает Е. Гилязова. — Решение любой проблемы, от которого выиграли бы все заинтересованные стороны, может появиться только в результате их коммуникации. Тогда от этого решения выиграют и жители Пермского края».
По словам коммерческого директора ООО «Декис» (застройщик нового торгового комплекса «Леруа Мерлен») Алексея Хомутова, процесс введения новых строительных объектов в Прикамье мог бы происходить быстрее за счет использования системы электронного документооборота при получении разрешительной документации. Кроме того, бизнесмен предложил рассмотреть возможность комплексного освоения строительных площадок, переданных одному застройщику.
По итогам рассмотрения вопроса по улучшению инвестиционного климата губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение Региональной службе по тарифам Прикамья определить, на каком этапе подключения новых строений к коммуникациям возникают затруднения, и найти возможные варианты по их устранению.
© «Вечерние Ведомости»
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