Не уехать в Кунгур. В Прикамье отменят несколько электричек на новогодние праздники

17:32 | 18.12.2017

Об изменениях в расписании пригородных поездов на время новогодних праздников сообщила «Пермская пригородная компания».



31 декабря 2017 года, 5 и 7 января 2018 года отменяются электрички, следующие из Перми в Кунгур и обратно. Поезд Кукуштан — Пермь II не будет ходить с 30 декабря по 7 января.



По маршруту Пермь II — Комарихинская и обратно электрички будут курсировать 30 и 31 декабря, 6 и 7 января, а с 13 января — по субботам и воскресеньям. Электропоезд Чусовская — Теплая Гора не пойдет 31 декабря, 5 и 7 января, а в обратном направлении не будет функционировать 1, 6 и 8 января 2018 года.



Поезда, следующие из Чусовской в Пашию, будут курсировать в период с 30 декабря по 7 января; 8 января электричка не пойдет. В обратном направлении электрички будут работать с 31 декабря по 8 января; 9 января электрички сообщением Пашия — Чусовская не будет.