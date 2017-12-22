В Перми будут судить подростков, отнявших у прохожего электронную сигарету

17:16 | 18.12.2017

В Орджоникидзевском районе Перми закончено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего и 16-летнего учащихся школы-интерната. Юношей обвиняют в открытом хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что днем 19 сентября подростки у остановки транспорта в мкр-не Кислотные Дачи увидели незнакомого 18-летнего учащегося колледжа, который курил электронную сигарету. Подростки подошли к молодому человеку и потребовали отдать им сигарету. Тот отказался, тогда один из соучастников ударил его по лицу. Затем подростки открыто похитили у потерпевшего электронную сигарету и наушники и скрылись. Молодой человек своевременно сообщил о преступлении в правоохранительные органы, и нападавшие были установлены и задержаны в этот же день.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.