С понедельника в Перми изменится расписание нескольких автобусов

14:58 | 17.12.2017

С 18 декабря в утренний час пик автобус № 80 будет ходить чаще, повысится регулярность движения автобуса № 61. Кроме того, сократится время ожидания трамвая № 11.



На маршруте № 80 «Детский дом культуры имени Кирова — микрорайон Ераничи» по будням увеличится количество отправлений в утренний час пик, рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. В период с 06:30 до 09:00 ждать этот автобус придется в среднем 7–8 минут.



Благодаря корректировке рейсов автобуса № 61 «Центральный рынок — НПО «Биомед» — микрорайон Новые Ляды» в течение дня повысится регулярность движения.



На два трамвая больше будет работать на маршруте № 11 «Осенцы — микрорайон Висим». Интервалы движения в часы пик в результате сократятся на 1–2 минуты.



Подробно ознакомиться с изменениями расписания можно на map.gortransperm.ru.