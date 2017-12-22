В Перми ожидаются выходные без осадков

12:22 | 15.12.2017

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 15 декабря, возможны прояснения, к вечеру похолодает до -8 °C.



В выходные ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, столбик термометра покажет около -10 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, еще немного похолодает.