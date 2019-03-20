Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Башкортостан

В Уфе в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание с врио главы региона Радием Хабировым и членами республиканского правительства.Обсуждение социально-экономического положения в республике началось с вопроса о ликвидации последствий загрязнения воздуха в городе Сибай.Первый заместитель руководителя администрации главы республики Ринат Баширов рассказал о работе органов власти по снижению негативного влияния вредных выбросов с Ново-Сибайского медно-колчеданного карьера. Сейчас завершается работа по подтоплению очагов тления руды, предполагается, что к 26 марта уровень воды достигнет источников загрязнения, и это позволит значительно снизить выбросы вредных веществ. Директор по горному производству ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» Григорий Рудой отметил, что в течение месяца после подтопления карьера в городе еще могут наблюдаться остаточные явления в виде пара, связанные с процессом остывания ранее тлевшей породы, и это может вызывать исключительно кратковременное превышение норм предельно допустимой концентрации диоксида серы.В настоящее время в городе осуществляется постоянный мониторинг экологической ситуации, 10 раз в сутки проводятся замеры степени загрязнения воздуха. Работа лабораторий будет продолжаться до конца апреля.По словам Рината Баширова, медицинские работники в Сибае уже провели прием 18 тыс. человек — это почти треть жителей города. 500 детей прошли оздоровительные процедуры в санатории «Мечта» Республики Крым, всего на санаторно-курортное лечение было направлено более тысячи жителей города.На совещании также обсудили создание в Башкортостане особой экономической зоны. Радий Хабиров обратился к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о ее организации в Ишимбайском районе.Полномочному представителю президента РФ в ПФО представили основные характеристики будущей особой экономической зоны; в правительстве республики готовят заявку на создание ОЭЗ и планируют направить ее в Минэкономразвития России в сентябре этого года.Игоря Комарова познакомили с планами создания в Республике Башкортостан федерального университета. В правительстве региона считают, что реализовать этот проект возможно на базе крупнейшего вуза республики — Башкирского государственного университета; Радий Хабиров 5 марта направил обращение в адрес президента России Владимира Путина.Тему образования обсуждали и на торжественном закрытии завершающего этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, которая проходит в Уфе. Это научное состязание ежегодно объединяет более миллиона ребят, педагогов, научных работников, представителей общественных организаций.По итогам заключительного этапа олимпиады были определены 18 победителей и 85 призеров.Игорь Комаров поздравил финалистов, пожелал участникам не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать оттачивать свои знания.«Уверен, что стремление реализовать себя в области научных исследований позволит вам быть востребованными, а ваш успех будет способствовать повышению престижа российской науки», — отметил Игорь Комаров.Напомним, в конце прошлого года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили социально-экономическое состояние Прикамья, актуальные вопросы развития края.Также Максим Решетников представил полпреду президента РФ ключевые проекты, которые предполагается реализовать к 300-летию краевой столицы. По словам главы региона, преобразование территории бывшего завода «Ремпутьмаш» в новое социо-культурное пространство является одним из наиболее интересных проектов в рамках комплексного развития Перми и соответствует тренду в развитии общественных пространств мировых мегаполисов.