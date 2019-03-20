«Горьковка» приглашает на заседания клубов

18:22 | 25.03.2019

26 марта в 16:00 начнется встреча клуба «Покорители Инета». Тема - «Финансовые расчеты в сети».



На встрече расскажут, как работать с различными инструментами для проведения финансовых расчетов: как использовать мобильный телефон с SIM-картой; как оплатить услуги ЖКХ, интернет, налоги, штрафы, покупки в интернет-магазинах; как пополнить счет на банковской карте или в электронном кошельке с сайта или с мобильного телефона. Также будут рассмотрены основные правила безопасности при финансовых расчетах с сотового телефона.



Отметим, деятельность клуба рассчитана на лиц старшего возраста, которые владеют навыками работы с ПК, ноутбуком, планшетным компьютером или смартфоном.







Встреча пройдет в конференц-зале (левое крыло, 3 этаж), 12+.



26 марта в 18:30 откроется заседание клуба «Пермь – Дуйсбург», тема «Кухня Перми и Дуйсбурга». Дуйсбург - это город-побратим Перми в Германии. Гостей встречи познакомят с известными немецкими рецептами, расскажут об общем в немецкой и русской кухне. Кроме того, в программе – презентация книги русских и немецких рецептов «Mahlzeit zum Luftholen!», изданной в рамках сотрудничества между Пермским государственным торгово-технологическим колледжем и Профессиональным колледжем им. Софи Шолль в Дуйсбурге. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), 12+.



27 марта в 19:00 соберется клуб «Путешественников и волонтеров». Тема заседания - «Стамбул (Турция)». Стамбул – это 20-миллионный город на стыке Европы и Азии, где тесно переплелись две культуры. Что посмотреть в Стамбуле, если есть всего пара дней? Куда стоит отправиться за пределами Стамбула? Как сэкономить на жилье и экскурсиях? Ведущая заседания - Наталия Плешивых. Встреча пройдет в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.