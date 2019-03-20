В Пермский край съедутся юные математики со всей страны

С 21 по 27 апреля в Пермском крае состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике — одно из масштабных интеллектуальных состязаний, в котором ежегодно участвуют более 1 млн обучающихся из общеобразовательных организаций, педагогов, научных работников, представителей различных государственных и общественных организаций.Пермский край получил почетное право проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады в результате конкурсного отбора, в котором участвовали другие регионы страны. Пермский край уже принимал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: в 2005 году в Прикамье проведен заключительный этап олимпиады по праву, в 2011 году – по информатике, в 2017 году – по обществознанию.Кроме того, в Пермском крае неоднократно проводились масштабные мероприятия, в том числе всероссийские и окружные: в 2015 году – Международный слет юных патриотов «Равнение на победу», в 2015, 2016 годах – окружной молодежный робототехнический фестиваль «Робофест-Урал», в 2015, 2016, 2017, 2018 годах – Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям. По их итогам мероприятий Министерством образования РФ отмечен высокий уровень подготовки специалистов, обеспечивающих организацию олимпиад.Участники и сопровождающие будут проживать на территории курорта «Усть-Качка» (корпус «Уральский» и корпус «Кама»). Олимпиадные задания участники будут выполнять в ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина».Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина заострила внимание на том, что сохранение лучших традиций российского математического образования и, конечно, создание условий для развития у подрастающего поколения россиян устойчивого интереса к этой замечательной науке – актуальная задача сегодняшнего дня. «Участие во Всероссийской олимпиаде школьников – это успешный старт в жизнь, в яркое и насыщенное будущее, – рассказывает министр. – Именно на таких мероприятиях завязывается крепкая дружба по интересам, появляются новые ориентиры, цели, задачи!»На олимпиаду в Пермь приедут более 450 школьников из 9, 10 и 11 классов из 81 субъекта Российской Федерации. Все они прошли несколько отборочных этапов на школьном, муниципальном, региональном этапах. На заключительном этапе в Пермском крае определятся лучшие школьники-математики России.Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, самые многочисленные делегации приедут к нам из Москвы – 159 обучающихся. Также большое количество участников ожидается из Санкт-Петербурга и республики Татарстан — 68 и 42 школьника соответственно. 15 ребят приедут из Курганской области, 13 — из Челябинской, еще по 12 человек из Удмуртской республики и Ульяновской области. Из Ярославской области приедут 11 ребят. Делегация Пермского края включает 4 человека.Финалистов будут оценивать профессора и преподаватели ведущих российских университетов и институтов Российской академии наук. Возглавляет жюри доцент Пермского государственного национального исследовательского университета Алексей Городилов и доцент Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) Назар Агаханов.Победители и призеры заключительного этапа получат диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады.В программе олимпиады не только решение теоретических задач. Для школьников запланирована насыщенная культурная программа с посещением Кунгурской ледяной пещеры.