Игорь Сапко вошел в группу контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов в регионах

15:33 | 25.03.2019

Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании 21 марта принял решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов.



В состав группы включены сенаторы и депутаты Госдумы – всего 66 человек, которые будут вести контроль за исполнением в регионах нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика РФ», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Демография».



Депутат Государственной Думы от Пермского края Игорь Сапко закреплен за направлением «Жилье и городская среда». Президиум также утвердил план-график выездов группы контроля в субъекты Федерации на I полугодие текущего года. Так, Пермский край группа контроля посетит уже в апреле.