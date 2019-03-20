Во всех школах Пермского края организуют пункты сбора батареек

14:34 | 25.03.2019

В начальной школе-саду № 5 города Перми состоялась акция «Батарейки с пользой». В ходе мероприятия ученики 1-3 классов обменяли принесенные батарейки на апельсины, изготовили поделки из вторичного сырья «Кашпо» и посадили семена цветов. В ходе акции собрано 5 кг батареек.



В рамках акции подписано трехстороннее соглашение об установке пунктов сбора батареек в школах. Документ подписали представители экологического благотворительного фонда «Обитаемый Урал», министерства образования и науки Пермского края и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго». По условиям соглашения региональный оператор «Теплоэнерго» будет на бесплатной основе организовывать процесс доставки батареек на переработку.



По словам руководителя благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслава Маркова, батарейки можно переработать на 94%, в то время как одна захороненная батарейка отравляет 20 квадратных метров, 5 деревьев.







«Такие проекты помогают приучить подрастающее поколение быть ответственными к окружающей среде. Начальная школа-детский сад № 5 - одна из первых, где появился пункт сбора батареек. Аналогичные приемники будут установлены во всех 840 школах Пермского края в 2019. Установки начнутся в апреле», – пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



По словам директора «Теплоэнерго» Алика Башаева, батарейки не относятся к твердым коммунальным отходам. При этом их достаточно сложно отсортировать из всего объема отходов. Это соглашение – шаг к раздельному сбору мусора в регионе.



Отметим, в Пермский край регулярно участвует в аналогичных акциях по сбору использованных аккумуляторов. 20 марта в рамках Всероссийской акции «Зеленые игры» пермяки собрали 250 кг использованных батареек и взамен получили 250 зеленых яблок. В сборе батареек приняли участие более 10 организаций и активных граждан. В прошлом году акция позволила собрать 23 тонны батареек.