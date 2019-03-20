Алексей Тарасов: В Перми лучшая организация финала «Золотой шайбы»

В Перми подвели итоги Всероссийских соревнований «Золотая шайба».23 марта в Перми в УДС «Молот» состоялись итоговые матчи «Золотой шайбы» и торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнований. Победу в финале одержала команда «Полюс» (Приморский край). Приморские хоккеисты обыграли в команду «Кристалл» (Сахалинская область), матч завершился со счетом 5:4. Третье место заняли юные хоккеисты вологодской команды «Олимп».Впервые в истории турнира победителям вручен переходящий кубок.Участников турнира «Золотая шайба», болельщиков и зрителей, всех любителей отечественного хоккея от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что Пермский край является одним из лучших регионов ПФО по уровню развития массового спорта. «Мы гордимся тем, что Приволжский федеральный округ является лидером по количеству участников соревнований турнира «Золотая шайба» в Российской Федерации. Не случайно нам доверено принимать у себя в гостях лучших юных хоккеистов со всей страны – нашу надежду на грядущие спортивные победы и здоровое будущее России», — зачитал обращение Игоря Комарова Олег Машковцев.Президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, внук легендарного тренера Алексей Тарасов высоко оценил уровень организации финального этапа соревнований: «Это счастье быть на таком прекрасном финале и видеть вас, ребята, здесь. От десятков тысяч игроков «Золотой шайбы» благодарю Пермский край и Пермскую федерацию хоккея за прекрасную организацию соревнований. Это лучший финал «Золотой шайбы» на моей памяти», — отметил Алексей Тарасов.Подводя итоги финальным матчам, губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что юные хоккеисты проявили мужской характер. «Это многое говорит о созданной системе развития массового спорта в стране. В России в хоккей играют и дети, и ветераны, развивается и профессиональный спорт, и дворовой хоккей. Думаю, что для Пермского края завершившиеся соревнования дадут дополнительный толчок в развитии детского и юношеского спорта», — резюмировал губернатор.Всего в финальных соревнованиях «Золотой шайбы» приняли участие 62 команды со всей России. Общее количество участников превысило 1200 человек. Турнир проводился по олимпийской системе: в результате жеребьевки сформировалось 16 групп по 4 команды, 16 победителей вышли в плей-офф и разыграли Кубок. Отметим, финальную игру кубка «Золотая шайба» транслировал в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ».В торжественной церемонии закрытия и награждении призеров соревнований приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель директора департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Георгий Кабанов, губернатор Пермского края Максим Решетников, президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова Алексей Тарасов, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по хоккею Сергей Макаров.Хоккейный турнир такого масштаба в Пермском крае состоялся впервые. Игры проходили в городах Пермь и Краснокамск. Ранее президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова Алексей Тарасов отметил, что Пермский край задал высокую планку проведения «Золотой шайбы».