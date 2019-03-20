Пермяков приглашают на премьеру спектакля «Крошка Цахес»

15:14 | 24.03.2019

Премьерные показы пройдут в театре «У Моста» 30, 31 марта в 18:00 и 1 апреля в 19:00. Жанр спектакля – сказка для взрослых.



В основу спектакля легла сказочная повесть, написанная Эрнстом Теодором Вильгельмом Гофманом 200 лет назад. В центре внимания истории Крошка Цахес – малыш-уродец, которого пожалела фея. Она наградила его волшебной силой, но дальше история развивается не так, как в доброй сказке.