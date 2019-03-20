В фильме «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова сыграют Евгений Миронов и Федор Бондарчук

15:11 | 24.03.2019

Народный артист России Евгений Миронов и актер, режиссер Федор Бондарчук сыграют в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, сообщил во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино, продюсер проекта, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов.



Съемки фильма начались в конце 2018 года, они проходят в Пермском крае в районе Губахи. Евгений Миронов исполнит роль Крестителя Пармы, Федор Бондарчук – Ивана III. Режиссер - Антон Мегердичев.







В прошлом году на встрече глава Прикамья Максим Решетников и съемочная группа фильма «Сердце Пармы» - режиссер Антон Мегердичев, продюсеры Игорь Толстунов и Дарья Лаврова - договорились о привлечении в съемочный процесс жителей региона.



Декорации, построенные к фильму, в дальнейшем планируется использовать как туристические объекты. «Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края», - подчеркнул Максим Решетников.



«Сердце Пармы» (2003 г.) — исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Выросший из краеведческих увлечений автора, он принес начинающему писателю широкую известность. Выдержал несколько переизданий.