Открыта регистрация на Пермский международный марафон

15:29 | 22.03.2019

22 марта стартовала регистрация на третий Пермский международный марафон, который состоится 7 и 8 сентября. Участникам предложено 10 тысяч слотов.



В этом году к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км – добавлена дистанция 5 км. Отдельный бесплатный забег на 1,5 км предназначен для участников 8 лет и младше. Для людей с ограниченными возможностями здоровья – бесплатный заезд на колясках на 200 метров.







Другие изменения связаны с запланированным началом реконструкции Компроса, они коснутся в первую очередь длинных дистанций. Как поясняют организаторы, трасса станет интереснее и сложнее: она пройдет по ул. Ленина от Театра-Театра, Северной дамбе, ул. Сибирской до Монастырской с разворотом в районе Перми I на площади Европы, по ул. Газеты Звезда. Длина одного круга трассы – 10,5 км. Схема трассы показана здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/195/2019/Skhema_marafon_1.jpg.



Забег на 5 км займет улицы Ленина, Сибирскую и Монастырскую. Забег на 3 км и заезд на колясках пройдут на ул. Ленина. Схемы трасс здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/195/2019/Skhema_marafon_2.jpg.



Зарегистрироваться на любую дистанцию можно на сайте: https://russiarunning.com/event/PermMarathon2019.