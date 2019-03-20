Выходные в Перми будут прохладными

12:29 | 22.03.2019

Сейчас в столице Прикамья 4 градуса, пасмурно. Сегодня, 22 марта, возможны небольшие осадки в виде дождя; ночью будет около -1°C.



Завтра столбик термометра покажет +3°C, ночью – до -3°C. В воскресенье, 24 марта, ожидается небольшая облачность, +3°C днем и -3°C ночью. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, положительная дневная температура сохранится, при этом ожидаются осадки в виде снега.