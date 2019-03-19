При поддержке «Уралкалия» в Березниках открыты лаборатории робототехники и 3D-моделирования

15:13 | 21.03.2019

В Центре детского и юношеского научно-технического творчества (ЦДЮНТТ) в Березниках состоялось открытие лабораторий робототехники и 3D-моделирования. Всего на закупку современного оборудования для технического творчества (3D-принтеры, ноутбуки, комплекты специальных конструкторов) «Уралкалий» направил около 4 млн рублей.

В течение 2019 года на базе ДЮНТТ планируется открыть детские секции «Робототехника», «3D-моделирование» и «Прототипирование». Обучение детей планируется по разноуровневой модульной программе. Первый, базовый уровень предполагает конструирование, моделирование, знакомство с IT-технологиями, изучение основ электротехники, радиоэлектроники и механики. Второй, повышенный уровень, будет включать в себя объемное моделирование, основы микроэлектроники и 3D-моделирование. На третьем, продвинутом уровне, учащиеся будут осваивать элементы цифрового управления, конструировать роботов и электронные модули к ним.

Всего по программам робототехнического творчества в ЦДЮНТТ в течение года смогут обучаться около 550 школьников в возрасте от 9 до 16 лет.

– Освоение компьютерных технологий с помощью специальных роботоконструкторов– это путь наших школьников к современным перспективным профессиям и успешной жизни в информационном обществе, - считает Игорь Антонов, начальник управления образования администрации города Березники. - Сегодня в школах города и ЦДЮНТТ преподавание робототехники ведется на уровне начального технического конструирования. Благодаря «Уралкалию» у педагогов появилась возможность существенно усовершенствовать образовательный процесс.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:

– «Уралкалий» оказывает активную помощь в реализации проектов в сфере образования. Поддержка занятий подрастающего поколения техническим творчеством направлена на перспективу, так как именно от инженеров и технических специалистов во многом зависит эффективность производственных процессов. Мы уверены, что современные лаборатории робототехники и 3D-моделирования будут способствовать развитию инновационной деятельности среди детей и подростков.