В Правила землепользования и застройки города Перми могут внести изменения

12:36 | 20.03.2019

На комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории депутаты рекомендовали Пермской городской Думе внести изменения в Правила землепользования и застройки.



Речь идет об установлении зоны ограничений для сохранения и размещения образовательных учреждений на земельных участках между ул. Крупской и ул. Дружбы в Мотовилихинском районе города Перми.



«Ограничения необходимы для того, чтобы на этой территории не появилось ничего кроме школы или детского сада. По данным департамента образования администрации города Перми, в Мотовилихинском районе есть дефицит подобных учреждений, необходимо создавать новые места. На комитете мы обратили внимание на то, что данный объект должен быть закреплен в программе комплексного развития социальной инфраструктуры и в программе департамента образования, что и было прописано в решении комитета», - прокомментировал депутат Михаил Черепанов.



Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 26 марта.