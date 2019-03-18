В Перми за долги по теплу арестовали автомобиль такси

12:30 | 20.03.2019

В городе Перми прошли очередные совместные рейды судебных приставов и специалистов отдела по работе с дебиторской задолженностью физлиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Жители Индустриального и Свердловского районов краевой столицы лишились личного автотранспорта за долги за тепло и горячую воду. Один из арестованных автомобилей — «Шевроле Круз» — использовался в качестве такси. Для возвращения источника дохода должнику необходимо будет погасить долг в размере 59 тыс. рублей.



Среди других автотранспортных средств, на которые был наложен арест в ходе рейдов, оказались «Ниссан Марч» и «Лада Приора». Их собственники недоплатили за потребленные тепло и горячую воду почти 70 тыс. рублей. На следующий день лишившиеся «железных коней» владельцы погасили предъявленные исполнительные документы, оплатили стоимость услуг автоэвакуатора, исполнительский сбор и вернули автомобили.



Прошедший рейд — часть большой кампании 2019 года по взысканию задолженности потребителей. В настоящее время в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 2 млрд рублей. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов.



В этом году визит будет нанесен каждому должнику, имеющему даже самую незначительную задолженность за отопление и горячую воду, отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Без внимания не останется ни один безответственный потребитель тепла и горячей воды», – отмечает он.