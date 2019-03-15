Жители Прикамья выбирают дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь

19:01 | 18.03.2019

С целью определения приоритетов при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится мониторинг общественного мнения.



Необходимость ремонта автомобильных дорог определяется исходя из результатов диагностики, которая ежегодно проводится специалистами. Кроме того, если говорить об объектах, подлежащих ремонту и включаемых в перечень в рамках нацпроекта, учитывается мнение жителей.



С этой целью в агломерации проводятся общественные обсуждения, голосование на портале «Управляем вместе», анализируются обращения граждан в местные администрации.



Так, с 18 октября по 8 ноября 2017 года жителям Пермского края был предложен новый интерактивный сервис «Управляем вместе» по формированию перечня дорог для строительства и ремонта на 2018 год. Жители не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым министерством транспорта, но и предлагали свои дороги для включения в Программу развития-2018. К голосованию было допущено более 1,4 тыс. дорожных объектов, большинство из которых было предложено жителями. По всем объектам получено почти 30 тыс. голосов в поддержку ремонта.



В 2018 году министерством транспорта принимались предложения жителей и представителей общественности в срок до 9 ноября. Предварительно сформированный перечень дорожных объектов был вынесен на общественные обсуждения, которые состоялись 16 ноября 2018 года. В обсуждении приняли участие представители Пермской агломерации из Пермского, Добрянского, Краснокамского районов и краевого центра, председатель Общественного совета при минтрансе Павел Чумаков.



В перечень объектов нацпроекта в итоге включены частично объекты, не попавшие в перечень федеральной программы 2018 года, частично – внесенные жителями накануне общественных обсуждений.



В краевой столице в первую десятку сводного рейтинга в основном вошли дорожные объекты, за которые жители проголосовали на портале. Это следующие объекты:



- улица Бродовское Кольцо от дороги на ТБО до ул. 5-й Радиальной – 600 голосов,



- реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) – 403 голоса,



- реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии – 386 голосов,



- реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева (включая выполнение проектно-изыскательских работ) – 386 голосов.



Кроме того, часть дорожных объектов включены в перечень нацпроекта по итогам анализа обращений граждан в муниципалитеты. Это:



- ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко,



- ул. Пермская – три участка общей протяженностью 700 метров,



- ул. 25 октября – два участка общей протяженностью 800 метров,



- ул. Смирнова от ул. 1905 года до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы».



В Краснокамске две автомобильные дороги включены в перечень на ремонт по многочисленным обращениям граждан на неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Это дорога на ул. Новой Стройки от ул. Промышленной до ул. Городской и дорога на ул. Ленина от магазина «Пятерочка» до ул. Горького.



В Добрянском районе о неудовлетворительном состоянии местной дороги Пермь – Ильинский – Сенькино – Усть-Гаревая жители писали в администрацию неоднократно. В связи с этим данная дорога была включена в перечень на ремонт еще в 2018 году, сначала в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» (было отремонтировано 3 участка), а в 2019 году дорога включена в перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - будет отремонтировано еще 560 метров дорожного полотна.



По Пермскому муниципальному району на 2019 3 объекта определены по итогам голосования на портале «Управляем вместе»:



- ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг общей протяженностью 2,8 км,



- ремонт участков автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы общей протяженностью 2 км,



- ремонт участков автомобильной дороги Лобаново – Насадка (уч. Лобаново – Мостовая) общей протяженностью 3,2 км.



Кроме того, в рамках нацпроекта будет проведена реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная – дорога с переходным типом покрытия «оденется» в асфальтобетон. Объект включен в перечень с учетом предложений местных жителей.



Всего же в нацпроект на 2019 году включено 52 участка дорог и улиц местного значения на территории города Перми – ядра Пермской агломерации, а также Краснокамского, Добрянского и Пермского районов; и три региональных дорожных объекта.



Объекты регионального значения, включенные в перечень нацпроекта, также определялись с учетом мнения жителей Пермского края. Именно по этим дорогам осуществляются межмуниципальные связи, контакты с соседними регионами: Восточный обход – выход на Березниковско-Соликамский промышленный узел; обход пос. Куеда – выход на Башкирию и Свердловскую область; Горнозаводск – граница Свердловской области – выход на Свердловскую область и межмуниципальная связь нескольких районов Пермского края.



Министр транспорта Николай Уханов отметил, что участие в национальном проекте позволит ежегодно дополнительно ремонтировать не менее 40 км региональных дорог на территории края и, соответственно, повысить уровень нормативного состояния дорог. Главный критерий сбалансированности: достижение нормативного показателя состояния дорог и повышение безопасности.