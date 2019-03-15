Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

19:01 | 18.03.2019

Жители Прикамья выбирают дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь

С целью определения приоритетов при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится мониторинг общественного мнения.

Необходимость ремонта автомобильных дорог определяется исходя из результатов диагностики, которая ежегодно проводится специалистами. Кроме того, если говорить об объектах, подлежащих ремонту и включаемых в перечень в рамках нацпроекта, учитывается мнение жителей.

С этой целью в агломерации проводятся общественные обсуждения, голосование на портале «Управляем вместе», анализируются обращения граждан в местные администрации.

Так, с 18 октября по 8 ноября 2017 года жителям Пермского края был предложен новый интерактивный сервис «Управляем вместе» по формированию перечня дорог для строительства и ремонта на 2018 год. Жители не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым министерством транспорта, но и предлагали свои дороги для включения в Программу развития-2018. К голосованию было допущено более 1,4 тыс. дорожных объектов, большинство из которых было предложено жителями. По всем объектам получено почти 30 тыс. голосов в поддержку ремонта.

В 2018 году министерством транспорта принимались предложения жителей и представителей общественности в срок до 9 ноября. Предварительно сформированный перечень дорожных объектов был вынесен на общественные обсуждения, которые состоялись 16 ноября 2018 года. В обсуждении приняли участие представители Пермской агломерации из Пермского, Добрянского, Краснокамского районов и краевого центра, председатель Общественного совета при минтрансе Павел Чумаков.

В перечень объектов нацпроекта в итоге включены частично объекты, не попавшие в перечень федеральной программы 2018 года, частично – внесенные жителями накануне общественных обсуждений.

В краевой столице в первую десятку сводного рейтинга в основном вошли дорожные объекты, за которые жители проголосовали на портале. Это следующие объекты:

- улица Бродовское Кольцо от дороги на ТБО до ул. 5-й Радиальной – 600 голосов,

- реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) – 403 голоса,

- реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии – 386 голосов,

- реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева (включая выполнение проектно-изыскательских работ) – 386 голосов.

Кроме того, часть дорожных объектов включены в перечень нацпроекта по итогам анализа обращений граждан в муниципалитеты. Это:

- ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко,

- ул. Пермская – три участка общей протяженностью 700 метров,

- ул. 25 октября – два участка общей протяженностью 800 метров,

- ул. Смирнова от ул. 1905 года до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы».

В Краснокамске две автомобильные дороги включены в перечень на ремонт по многочисленным обращениям граждан на неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Это дорога на ул. Новой Стройки от ул. Промышленной до ул. Городской и дорога на ул. Ленина от магазина «Пятерочка» до ул. Горького.

В Добрянском районе о неудовлетворительном состоянии местной дороги Пермь – Ильинский – Сенькино – Усть-Гаревая жители писали в администрацию неоднократно. В связи с этим данная дорога была включена в перечень на ремонт еще в 2018 году, сначала в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» (было отремонтировано 3 участка), а в 2019 году дорога включена в перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - будет отремонтировано еще 560 метров дорожного полотна.

По Пермскому муниципальному району на 2019 3 объекта определены по итогам голосования на портале «Управляем вместе»:

- ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг общей протяженностью 2,8 км,

- ремонт участков автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы общей протяженностью 2 км,

- ремонт участков автомобильной дороги Лобаново – Насадка (уч. Лобаново – Мостовая) общей протяженностью 3,2 км.

Кроме того, в рамках нацпроекта будет проведена реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная – дорога с переходным типом покрытия «оденется» в асфальтобетон. Объект включен в перечень с учетом предложений местных жителей.

Всего же в нацпроект на 2019 году включено 52 участка дорог и улиц местного значения на территории города Перми – ядра Пермской агломерации, а также Краснокамского, Добрянского и Пермского районов; и три региональных дорожных объекта.

Объекты регионального значения, включенные в перечень нацпроекта, также определялись с учетом мнения жителей Пермского края. Именно по этим дорогам осуществляются межмуниципальные связи, контакты с соседними регионами: Восточный обход – выход на Березниковско-Соликамский промышленный узел; обход пос. Куеда – выход на Башкирию и Свердловскую область; Горнозаводск – граница Свердловской области – выход на Свердловскую область и межмуниципальная связь нескольких районов Пермского края.

Министр транспорта Николай Уханов отметил, что участие в национальном проекте позволит ежегодно дополнительно ремонтировать не менее 40 км региональных дорог на территории края и, соответственно, повысить уровень нормативного состояния дорог. Главный критерий сбалансированности: достижение нормативного показателя состояния дорог и повышение безопасности.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:00 | 18.03.2019
«Увезли в реанимацию»: в Екатеринбурге на 72-летнюю дворничиху с крыши упала глыба льда

19:13 | 18.03.2019
Глава Перми примет жителей Дзержинского района

19:01 | 18.03.2019
Жители Прикамья выбирают дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь

18:46 | 18.03.2019
В Прикамье начались весенние ярмарки

18:39 | 18.03.2019
В Перми пройдет еще одна встреча по проекту маршрутной сети

17:54 | 18.03.2019
12 свердловских городов претендуют по получение субсидий для благоустройства территорий

17:25 | 18.03.2019
Два года строгого режима получил организатор занятия проституцией в Екатеринбурге

17:15 | 18.03.2019
Педофил напал на девочек на Бурова-Петровском мосту. СК просит жителей Кургана помочь в его поисках

17:05 | 18.03.2019
Пермяки смогут обменять батарейки на яблоки

16:57 | 18.03.2019
1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в летние лагеря

16:56 | 18.03.2019
Минстрой РФ дал старт комплексной цифровизации Перми и Березников

16:40 | 18.03.2019
В Североуральске возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лося

16:17 | 18.03.2019
Роспотребнадзор предложил отменить ограничительные меры по кори в Екатеринбурге

15:59 | 18.03.2019
В Екатеринбурге планируется увеличить полномочия квартальных

15:27 | 18.03.2019
В июне Екатеринбург презентует заявочную книгу Универсиады-2023

15:21 | 18.03.2019
Пермских предпринимателей приглашают принять участие в ярмарках

15:14 | 18.03.2019
По фактам невыплаты зарплаты на шадринском предприятии «Мультипласт» заведено уголовное дело

14:59 | 18.03.2019
Зауральской прокуратуре не понравилась еда в школьных столовых Мокроусовского района

14:57 | 18.03.2019
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве барда Александра Новикова

14:56 | 18.03.2019
В Прикамье состоится первая сессия для малого и среднего бизнеса

14:32 | 18.03.2019
Следственные органы начали проверку из-за гибели подростка при пожаре в Нижнем Тагиле

14:12 | 18.03.2019
Шумков нашел решение проблемы бездорожья в курганском микрорайоне Чистое поле

13:58 | 18.03.2019
Футуристичный трамвай R1 Уралвагонзавода признан небезопасным

13:56 | 18.03.2019
Курганская легкоатлетка Людмила Арутюнян завоевала «золото» на чемпионате мира

13:45 | 18.03.2019
Жительнице Екатеринбурга пришлось пройти три курса химиотерапии из-за выявленной по ошибке онкологии

13:43 | 18.03.2019
Прикамцы примут участие в опросе по задачам дорожного нацпроекта

13:11 | 18.03.2019
Прокуратура организовала проверку по факту массового замора рыбы под Березовским

13:06 | 18.03.2019
Алексей Тарасов: Пермский край задал высокую планку проведения «Золотой шайбы»

12:58 | 18.03.2019
Сергей Безруков приедет в Екатеринбург на День Победы

12:37 | 18.03.2019
В Свердловской области школа заплатит компенсацию за травму ученика

12:35 | 18.03.2019
Проект новой пермской маршрутной сети обсудили на Лиге председателей ТОС

12:24 | 18.03.2019
Пермяк стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

12:20 | 18.03.2019
Неделя в Перми будет теплой

12:00 | 18.03.2019
В Курган пребывает духовник патриарха Кирилла

11:38 | 18.03.2019
Бывшую тещу осужденного бизнесмена Виталия Сиволапа требуют признать банкротом

11:24 | 18.03.2019
Накануне в ДТП на Уралмаше пострадала 14-летняя девочка





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 