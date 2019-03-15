Проект новой пермской маршрутной сети обсудили на Лиге председателей ТОС

12:35 | 18.03.2019

В Общественном центре «Стахановец» прошло заседание Лиги председателей ТОС города Перми, на котором общественникам представили предварительные итоги разработки новой маршрутной сети, рассказали о реализации проекта «А_ТОС: Модель информирования граждан о деятельности ТОС в социальных сетях», о деятельности Общенациональной ассоциации ТОС.



В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместители главы администрации города Перми Лидия Королева и Людмила Гаджиева, глава Индустриального района Александр Иванов, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, председатель Лиги ТОС Антонина Тухфятуллова, председатели ТОС города Перми, общественные активисты.



Юрий Уткин поблагодарил председателей ТОС за большой вклад в общественную жизнь города, за активную работу и помощь жителям.



«У нас первая встреча в 2019 году, важно хорошо настроиться, грамотно использовать наш лучший опыт, чтобы успешно решить все предстоящие задачи! Работы действительно много, и нам очень нужна ваша поддержка, ваше активное участие в городской жизни. Одной из ключевых в этом году считаю контрольную деятельность. Здесь функции ТОС и Пермской городской Думы совпадают, и это необходимо грамотно использовать. Общественный контроль – это серьезный стимул для исполнителей, для всех ответственных служб», - отметил Юрий Уткин.



Ключевым вопросом повестки стал проект новой маршрутной сети. Напомним, за год до внедрения проекта городские власти начали его обсуждение с жителями, ведут сбор замечаний и предложений. В департамент дорог и транспорта поступило более 800 обращений.



«Обсуждения в районах прошли, граждане высказали пожелания и предложения. И это как раз тот случай, когда мы идем с опережением и можем контролировать весь процесс. Изменения будут вступать в силу в следующем году – а пока нужно использовать имеющееся время с максимальной пользой для города и горожан. Учесть все мнения и создать действительно хороший проект маршрутной сети. Здесь пригодится и контроль, и общественная активность на местах – все то, что мы связываем с территориальным общественным самоуправлением», - подчеркнул Юрий Уткин.



По словам Анатолия Путина, до конца марта все пожелания жителей будут просчитаны и проанализированы, а затем направлены депутатам Пермской городской Думы.



Общественники выразили активный интерес к изменениям, высказали свое мнение и попросили учесть его в итоговом документе. Представители администрации обратили внимание, что все обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону: 250-25-50, а также на почту: mail@gortransperm.ru и после окончания обсуждения.



На заседании была отмечена важность включения ТОСов в процесс информирования в социальных сетях. Так, 15 февраля 2019 года на заседании Совета Лиги председателей ТОС города заключено Соглашение о реализации федерального проекта «А_ТОС». Пермский край выбран пилотным регионом. Проект направлен на обучение председателей и активистов ТОС информированию граждан о своей деятельности в социальных сетях. Он стартовал 1 марта 2019 года в Москве на общем собрании «Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления». В Орджоникидзевском районе города Перми уже состоялось обучение активистов и председателей ТОС. На очереди Мотовилихинский район.



Всего на сегодня в Перми работают 106 ТОС. На заседании Пермской городской Думы в феврале 2019 года утверждены границы нового 106-го ТОС - «Ива спортивная» Мотовилихинского района города Перми. В настоящее время подготовлен проект решения по утверждению границ ТОС «Попова» Ленинского района города Перми, который будет рассмотрен на заседании Пермской городской Думы в апреле 2019 года.