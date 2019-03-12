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Пермь: новости дня


 

17:11 | 15.03.2019

К 2024 году в Пермской агломерации планируется привести в нормативное состояние 85% дорог

В этом году в Прикамье начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в рамках нацпроекта до 2024 года будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км дорог и улиц Пермской агломерации, в том числе: в Перми – 25,1 км, в Пермском районе – 23,5 км, в Добрянском районе – 8,6 км, в Краснокамском районе – 11,0 км. Кроме того, будет построено и отремонтировано 21,7 км региональных дорог - с 2019 года в проект добавлена вся региональная сеть Пермского края. Сейчас в проект включено три объекта: Восточный обход города Перми, обход пос. Куеда с путепроводом и дорога от Горнозаводска до границы со Свердловской областью.

В 2019 году всего в Пермском крае планируется отремонтировать в рамках нацпроекта 52 участка дорог и улиц Пермской агломерации.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал высокую эффективность реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение погибших в ДТП – более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает 3 место в Приволжском федеральном округе. При этом глава региона особо подчеркивал важность содержания дорог в нормативном состоянии. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. По словам главы региона, для достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» важно четко распределить задачи между разными органами власти, потому что обеспечение безопасности – вопрос межведомственный. Он включает и ремонт, и содержание дорог, многие ДТП имеют сопутствующую причину – неудовлетворительное состояние дорожного полотна.

По словам министра транспорта Николая Уханова, одним из главных результатов комплекса мероприятий по выполнению целевых показателей должно стать приведение в нормативное состояние к 2024 году 85% дорожной сети агломераций, а также 50% снижение количества мест концентрации ДТП.

Еще одним важным целевым показателем нацпроекта является снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году до 14,5%.

Кроме того, в 2019 году планируется снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермского края до 105, сейчас их 114. Для достижения этой цели к апрелю 2019 года будут разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения увеличится до 217 в 2019 году, сейчас их 151.

Напомним, майский Указ президента России определил дальнейшие приоритеты развития страны. Один из них будет реализован в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение дорог Пермской агломерации в нормативное состояние в 2019 году из средств федерального бюджета предполагается направить 1 млрд руб., на дороги регионального значения – 184,86 млн руб. Еще более 1,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта будет направлено из краевого бюджета.

© «Вечерние Ведомости»

 


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