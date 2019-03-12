Пермь: новости дня
12:48 | 15.03.2019
В Прикамье начался финал кубка России по фристайлу
Так, для могулистов эти соревнования – заключительные в отборе на первенство мира 2019 года, которое пройдет в Италии. Кроме того, по результатам этого кубка и чемпионата России отберут состав национальной сборной на следующий сезон.
Прикамье на соревнованиях представляет самая многочисленная команда. Честь региона будут защищать Анастасия Смирнова, Елизавета Безгодова, Виктория Лазаренко, Дмитрий Колесников, Андрей Махнёв, Артём Шульдяков.
Более подробная информация – на сайте минспорта Пермского края http://sport.permkrai.ru/about/news/10583/.
© «Вечерние Ведомости»
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