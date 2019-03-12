С апреля все жители Прикамья смогут обменять водительские права, не обращаясь в ГИБДД

15:10 | 14.03.2019

С 13 марта сотрудники двух соликамских МФЦ начали принимать заявления от граждан на переоформление водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия. До последнего времени такую услугу можно было получить в четырех пермских и одном березниковском МФЦ.



Как рассказали в краевом многофункциональном центре, в ближайшее время прием заявлений на получение водительских прав планируют начать во всех филиалах «Мои документы» Пермского края.



«У нас уже закуплено необходимое оборудование. Теперь нам предстоит обучить специалистов. До конца марта данная услуга будет подключена во всех пермских и в большинстве региональных отделений», - рассказал руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



В случае оформления водительского удостоверения через МФЦ понадобится тот же пакет документов, что и при обращении в ГИБДД: паспорт, старое водительское (если таковое имеется), квитанция об уплате госпошлины. Приносить с собой фотографии нет необходимости, снимки сделают прямо на месте специалисты центра. Медицинская справка потребуется только при получении документов по истечении срока действия. Услуга предоставляется вне зависимости от места регистрации заявителя.



При этом стоит отметить, что процедура оформления водительских прав через МФЦ более длительная, чем в ГИБДД. При обращении в многофункциональный центр замена документов займет около 15 дней.



На территории Пермского края работают 53 филиала МФЦ. В 2018 году в центрах «Мои документы» зафиксировано рекордное число обращений граждан – специалистами оказано свыше 3 млн государственных и муниципальных услуг. Это на 22% больше, чем в 2017 году.



За 12 месяцев 2018 года водительские удостоверения в МФЦ оформили более 10,5 тысячи жителей Прикамья.