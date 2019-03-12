Финалист конкурса «Лидеры России» из Перми запустил бесплатный образовательный проект

12:21 | 14.03.2019

Финалист конкурса «Лидеры России» от Пермского края Олег Скачков реализует образовательный проект дистанционного обучения школьников с первого по одиннадцатый класс.



Отметим, еще два финалиста конкурса Павел Шевченко и Снежана Кирпилева организовали и успели протестировать интеллектуальную игру в формате «Что? Где? Когда?» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Проект Олега Скачкова предполагает размещение видеоуроков для учащихся всех возрастов, разборов заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) и других материалов на платформе знайвсё.рф и на канале YouTube.



По словам автора проекта, на сайте и на канале в YouTube будут выходить новые уроки преподавателей из разных регионов России. «Сейчас главная задача – превратить платформу из конкурсного задания «Лидеров России» в полноценный социальный бизнес-проект», - отметил Олег Скачков.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал заинтересованность края в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.



Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляло также три жителя региона.



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.