Пермь: новости дня
19:16 | 13.03.2019
В Прикамье обсудили проектное управление территорией
Обращаясь к спикерам представительных органов муниципальных образований, Уполномоченный по правам человека Павел Миков доложил об итогах своей работы за прошедший год. В частности, он отметил, что за 2018 год в адрес Уполномоченного поступило более 8 тысяч обращений, с заявлениями обратилось 10653 человека, доля жалоб в общей сумме составляет более 40%. Павел Миков рекомендовал обратить внимание руководителей территорий на соблюдение прав человека в сфере выполнения требований по обращениям граждан в органы власти и свободы на проведение мирных собраний и массовых мероприятий.
Также председатели земских собраний и городских дум рассмотрели опыт внедрения системы проектного управления в органах власти. В докладе Султанова Назима, директора аналитического департамента края, был изложен опыт использования технологии проектного управления. В Пермском крае эта тема не является новой, поскольку региональный опыт в этой сфере насчитывает более 10 лет. На федеральном уровне проектная деятельность получила правовое регулирование в 2016 году. Сегодня в Пермском крае реализуется 53 проекта, включающих региональные проекты на основе указов президента РФ и приоритетные проекты губернатора. Наш регион неоднократно становился финалистом конкурса «Проектный Олимп».
О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» рассказал первый заместитель председателя краевого правительства, министр строительства Михаил Сюткин, который особо обратил внимание на выполнение задачи по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Завершая заседание, спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что в открытом диалоге с руководителями представительных органов территорий обсудили актуальные и востребованные темы. «Совет - это не только нормотворческий центр региона, но и открытая площадка для совместного обсуждения и коллегиального принятия решений. Координация наших действий способствует обмену опытом и актуальной информацией всех муниципальных образований. Мы вносим рекомендации краевому правительству, что в конечном итоге позволяет принять стратегические решения по развитию Пермского края», - подчеркнул Валерий Сухих.
© «Вечерние Ведомости»
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