В Перми изменено место проведения ярмарки

17:43 | 13.03.2019

Изменился адрес торговой площадки в Кировском районе. С 18 по 24 марта ярмарка будет работать на ул. Ласьвинской, 18. Здесь, напомним, покупателям предложат продовольственные и непродовольственные товары белорусских производителей.



Сейчас ярмарка функционирует на Комсомольском проспекте, 79, у ДК им. Солдатова, с 10:00 до 19:00. Она продолжит работу до 17 марта.