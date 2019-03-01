Пособия по уходу за детьми-инвалидами в Прикамье увеличатся почти в два раза

12:20 | 12.03.2019

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, c 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Эти меры вступят в силу 1 июля 2019 года и коснутся и жителей Пермского края.



Так, в Прикамье в настоящий момент ежемесячное пособие данной категории граждан составляет 6325 рублей (с учетом районного коэффициента 1,15) за исключением Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского и Кочевского районов, где пособие составляет 6600 рублей (с учетом районного коэффициента 1,2).



С 1 июля в большинстве районов Пермского края ежемесячная выплата вырастет до 11,5 тысячи рублей, а в пяти вышеперечисленных районах – до 12 тысяч рублей.



По данным краевого Отделения пенсионного фонда России, позитивные изменения в Прикамье ощутят 6289 детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы.



Отметим, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.