В Прикамье должницу нашли по объявлению в соцсети

16:01 | 11.03.2019

Судебные приставы Пермского края разыскали еще одну должницу при помощи интернета. Помогло размещенное женщиной объявление в социальной сети, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по г. Добрянке на исполнении находятся три производства о взыскании с местной жительницы кредитных платежей на сумму более 500 тысяч рублей. Женщина знала о задолженности и скрывалась от приставов, не жила по адресу, указанному в исполнительном документе. Поэтому даму объявили в розыск.



Традиционно розыскные мероприятия начались с мониторинга интернета. Был обнаружен аккаунт должницы в соцсети, а в нем - объявление о продаже вещей. Сотрудница ФССП отправила женщине сообщение, в котором выразила готовность приобрести одежду, предварительно примерив. Владелица аккаунта согласилась и сообщила адрес для примерки. Туда и направились приставы.



К огорчению должницы, вместо продажи одежды ей пришлось дать объяснение о причинах неуплаты. Фактическое место жительства женщины установлено, розыскное дело прекращено. Теперь работой по взысканию долга занимается судебный пристав-исполнитель.