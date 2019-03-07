В Перми пройдет прямая линия по приему в детсады

12:54 | 11.03.2019

12 марта с 11:00 до 12:00 в call-центре Перми состоится прямая телефонная линия по вопросам приема детей в детский сад. Участие в ней примет начальник департамента образования городской администрации Людмила Серикова. Вопросов пермяков будут ждать по телефону 2-059-059.



Отметим, комплектование детсадов на 2019-2020 учебный год пройдет с 1 апреля по 30 мая в самих дошкольных учреждениях. Распределение детей по учреждениям будет организовано в соответствии с регистром детей дошкольного возраста по дате рождения.



Чтобы в этом году определить своего ребенка в детский сад, родителям нужно прийти в районный отдел образования по месту жительства и представить льготу на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в детский сад, медицинские показания (если нужна группа оздоровительной направленности), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (чтобы попасть в группу компенсирующей направленности).



Узнать, в какой детсад распределен ребенок, можно через личный кабинет на дошкольном портале (https://permsad.permedu.ru/), по электронке, по телефону или по почте. Специалист дошкольного учреждения назначит удобное время для посещения и подачи заявления.



Также родители могут получить консультацию непосредственно в департаменте образования Перми по телефону 212-98-47 или электронной почте do@gorodperm.ru.