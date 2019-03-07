Пермские спортсменки завоевали медали на первенстве России по дзюдо

10:07 | 11.03.2019

В течение четырех дней, 7-10 марта, в Екатеринбурге проходило первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Команда Пермского края выступила успешно, завоевав «золото» и «серебро».



Эльвира Камалова заняла 1 место в весовой категории до 70 кг. Она тренируется в Закамске у Натальи и Александра Карахановых. Кристина Шилова стала второй в весовой категории до 57 кг. Ее тренирует Роман Шилов ( с. Троельга Кунгурского района).