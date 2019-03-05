Прикамцы завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве УФО по кикбоксингу

19:09 | 7.03.2019

Команда кикбоксеров из Чайковского завоевала 14 медалей чемпионата и первенства Уральского федерального округа по кикбоксингу. 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей завоеваны прикамскими спортсменами в разделах фулл-контакт и К-1, которые прошли в Екатеринбурге.



Все призеры вошли в состав сборной Уральского федерального округа. Теперь им предстоит представлять свой округ на чемпионате и первенстве России.



Всего на соревнования съехались 258 спортсменов, представивших сборные команды Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края и Республики Башкортостан.