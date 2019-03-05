Пермская таможня будет работать в выходные

17:35 | 7.03.2019

Ведомство сообщает о графике работы постов в грядущие выходные и праздничные дни.



Так, Пальниковский и Березниковский таможенные посты Пермской таможни все праздничные и выходные дни будут функционировать с 10.00 до 22.00, время пермское.



Удмуртский таможенный пост будет работать все праздничные и выходные дни с 09.00 до 21.00 по ижевскому времени.



Таможенный пост Аэропорт Пермь традиционно работает круглосуточно.