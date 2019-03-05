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Пермь: новости дня


 

17:30 | 7.03.2019

В Прикамье усилят работу по раннему выявлению онкопатологий

7 марта на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос развития онкологической службы региона. Работа в этом направлении была начата еще в прошлом году, поскольку в крае смертность от онкологии на втором месте после болезней системы кровообращения.

Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что главными целями являются раннее выявление онкологии и снижение смертности. Предполагается, что к 2024 году доля раннего выявления должна увеличиться на 16 п.п. (с 54% до 70%). Существенно надо снизить смертность от злокачественных образований – на 20%. Это необходимо для достижения целевых показателей, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным и закрепленных в национальном проекте «Здравоохранение».

«Перед краевым минздравом стоит задача, чтобы с момента появления подозрений на онкологию до начала лечения проходило не более 16 дней. Для этого внедряем в крае трехуровневую систему выявления, – подчеркнул губернатор. – Задача первого уровня – раннее выявление онкологии. Это делают участковые, фельдшеры, узкие специалисты на приемах. Плюс открываем в поликлиниках кабинеты раннего выявления онкозаболеваний. Их сейчас открыто 74, до конца 2019 года откроем еще 144. В феврале посмотрел, как работает кабинет на базе поликлиники №2, в общем, оснащение есть, люди разбираются, главное, что у специалистов есть возможность без очереди записать пациента к узкому специалисту. А уже потом, в случае необходимости, пациента направят к онкологу на консультацию».

Как отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, сейчас основная проблема на первом уровне, куда пациент обращается чаще всего, – недостаточная онконастороженность медицинских работников. «При каждом посещении, вне зависимости от того, с какой целью пациент обратился, врач и фельдшер обязаны осмотреть его на предмет видимых проявлений онкологии и, внимательно проанализировав жалобы, в случае необходимости, направить на диагностическое исследование», – добавила министр.

Главный врач Чайковской центральной городской больницы Александр Кожевников поделился опытом работы первого уровня системы выявления рака. В 10 существующих кабинетах раннего выявления онкопатологий, которые работают без предварительной записи, приняли с 1 января 6446 человек. «В первичные онкокабинеты с подозрениями на онкологию было направлено 414 человек, из них у 70 выявлены как зло-, так и доброкачественные новообразования», – доложил главврач. При этом он пояснил, что, к сожалению, преимущественно выявлены поздние стадии рака, которые требуют либо объемного хирургического вмешательства, либо серьезного медикаментозного лечения.

По словам губернатора, приведенная статистика говорит о необходимости как можно большее число жителей провести через кабинеты раннего выявления онкопатологий.

Как пояснил Александр Кожевников, важно широко информировать людей о возможности проведения первичных обследований, медучреждение к наплыву пациентов готово.

Заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Наталья Бабина подчеркнула важность профилактики онкозаболеваний. В первую очередь она обратила внимание на то, что порядка 30% случаев смерти от рака можно предотвратить, исключив факторы риска: курение, злоупотребление алкоголем, отсутствие физической активности, неправильное питание, лишний вес.

Отметим, система выявления онкозаболеваний, выстраиваемая в Прикамье, предусматривает три уровня. На первом уровне врачи должны «заподозрить» онкозаболевание и направить пациента к онкологу 1-2 уровня. На втором уровне специалисты Центра амбулаторной онкологической помощи подтверждают или опровергают диагноз, проводят завершающую диагностику, направляют при необходимости на специализированное лечение, проводят химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. На третьем уровне в онкологическом диспансере оказывается уже специализированная помощь (хирургическое, химиотерапевтическое, лучевое лечение).

© «Вечерние Ведомости»

 


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