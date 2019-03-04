В Перми возбуждено дело против организаторов казино

18:58 | 6.03.2019

В Ленинском районе Перми по факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, с октября прошлого года по 5 марта нынешнего года группа из как минимум семи пермяков незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования в цокольном помещении жилого дома в Ленинском районе.



Следствие устанавливает обстоятельства преступления и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.