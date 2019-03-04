В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта

18:19 | 6.03.2019

Фонд капитального ремонта Пермского края продолжает работу по замене устаревших лифтов на новые в жилых домах. Так, в этом году в 133 домах Пермского края планируется установка 362 новых лифтов взамен устаревших. Общая стоимость работ превысит 842 млн рублей.



Устанавливаться будут лифты производства Могилевского завода. Такие лифты уже эксплуатируются в Прикамье.



Как сообщалось ранее, в общей сложности до конца 2020 года в Прикамье планируется заменить 1007 лифтов в 378 зданиях. Аукционы по оставшимся 55 домам будут проведены в 2019 году.



Напомним, в 2017-2018 годах Фонд капитального ремонта Прикамья уже осуществил замену 490 лифтов в 190 домах. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Краснокамске.