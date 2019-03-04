Пермь: новости дня
17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
Все архитектурные памятники музея – Изба Кудымова, Гумно с овином, Богородицкая церковь, Сторожевая башня, Колокольня, Охотничье становье – наполнятся жизнью, музыкой и историей. Так, в избе Баяндиных-Баталовых, где работает выставка «От поля льна до полотна», посетители смогут увидеть процесс превращения льна в готовую ткань, познакомиться с традициями, связанными с ткачеством и прядением, узнать, какие приметы и святые покровители были у ткачих.
В каждом памятнике деревянного зодчества будет звучать музыка. Например, в Церкви Преображения выступит «Триголос». В избе Светлакова развернутся песни под гармонь от этнографического коллектива «Родные напевы» из села Буб, а рядом с усадьбой Васильевых – пляски под баян и частушки.
Радовать посетителей своим творчеством будут коллективы со всего края: «Тишина», «Вечорка», «Мича асыв» («Ясное утро»), «Лымдорчача» («Подснежник»), «Кукушка», «Верхокамье», «Забава», «Околинка», «Горница», «Благовесть», «Соловейка», «Озарение», «Камушка», «Раздолье» и многие другие.
Народные мастера продемонстрируют свое искусство в гончарном ремесле, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня.
Каждый участник праздника сможет поучаствовать в веселых народных играх, проявить свои таланты, способности и умения на интерактивных площадках от клубов исторической реконструкции «Уральские белки» и «Восточный рубеж», покататься на собачьих упряжках, посмотреть на соколиную охоту.
Среди традиционных масленичных забав – взятие снежного городка с клубом «Пермская застава», масленичный столб с подарками, катание с горы и на санях, запряженных тройками лошадей.
Кроме того, гости музея смогут полакомиться вкусными блинами, а также другими продуктами от пермских фермеров.
В 18:30 масленичный хоровод соберет всех посетителей «Хохловки» и приведет к главному событию мероприятия – сожжению Масленицы. В этом году традиционный обряд превратится в необычное шоу.
Стоит отметить, что архитектурно-этнографический музей начнет работать уже с 12:00. Гостей там будут ждать народные мастера, ярмарочные ряды, на которых можно будет купить угощение и сувениры.
Более подробную информацию можно найти на сайте министерства культуры Пермского края http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61569/.
О других масленичных мероприятиях, которые пройдут в Перми, можно прочитать здесь: http://www.permkrai.ru/news/maslenitsu-v-prikame-otprazdnuyut-s-ognennym-shou-maskaradami-i-vesenney-yelkoy/?sphrase_id=358295.
© «Вечерние Ведомости»
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