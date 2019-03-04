На благоустройство дворов и парков Пермского края в 2019 году направят более 1,3 млрд рублей

12:23 | 6.03.2019

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края завершило прием заявок от муниципальных образований региона на софинансирование в рамках национальной программы по формированию комфортной городской среды. Всего в министерство поступило 94 заявки, из них 14 - от городских округов, 13 – от муниципальных районов, 14 – от городских поселений, и 53 заявки направили в министерство администрации сельских поселений.



Как отмечал губернатор Пермского края Максима Решетников, опыт реализации проектов по благоустройству показал, что они важны и нужны жителям края: и муниципальные образования, и сами люди активно включились в процесс его реализации, проявляли активность как при подаче заявок, так и контролируя качество работ.



Всего в 2019 году на благоустройство дворов и парков региона будет направлено 1,3 млрд рублей из различных бюджетных источников. Из них 332 млн рублей составят средства краевого бюджета, 174 млн рублей – средства муниципальных бюджетов и еще 806 млн рублей регион получил из федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом объемы финансирования увеличились почти на 400 млн рублей.



Средства в рамках программы будут направлены на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза ТКО, благоустройство аллей, скверов и парков. Распределение средств по территориям состоится в марте текущего года. А к работам планируется приступить в мае.



«Помимо увеличения объема финансирования программы, в 2019 году действует ряд нововведений, которые позволят повысить качество выполняемых работ. Так, например, гарантийный срок на выполненные работы составит 3 года», – пояснил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев.



Напомним, по итогам 2018 года по программе было благоустроено 440 дворовых, 104 общественных территории и 5 парков. Так, например, в рамках проекта были благоустроены такие территории, как аллея Химиков в Губахе и сквер «Белый Медведь» в городе Красновишерск.