Пермяк Владислав Киселев принес еще одну медаль в копилку российской сборной

17:20 | 5.03.2019

На Всемирной универсиаде прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на соревнованиях по спортивному лыжному ориентированию. Эта медаль стала второй, которую принес в копилку российской сборной уроженец Прикамья. Накануне он завоевал золотую медаль в мужском спринте в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах.



Воспитанник спортивной школы Горнозаводска уступил лишь на 1 минуту 10 секунд другому россиянину Сергею Горланову (Хабаровск). «Бронза» досталась финну Мисе Туомалу.



Также золотую медаль в копилку сборной России в первый день Всемирной универсиады принесла уроженка Перми Наталья Гербулова.



Всего на счету у сборной России за два дня универсиады 29 медалей (9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). По данным на 5 марта, российские спортсмены находятся на первой строчке в медальном зачете.



Всемирные студенческие соревнования завершатся 12 марта.