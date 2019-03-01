Два прикамца обвиняются в краже полутонны цветного металла

14:53 | 5.03.2019

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Осы. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчин обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.



Заявление в полицию поступило от директора пункта приема металла: с территории производственной базы был похищен лом цветных металлов и 6 аккумуляторных батарей. Стражи порядка осмотрели место преступления, изъяли улики, опросили предполагаемых очевидцев. В результате установили, что к краже причастны 49-летний сторож приемного пункта и его 38-летний знакомый, неоднократно судимый.



Сообщники договорились похитить хранящуюся на территории базы медь и другой металлолом, а затем продать. Кражи происходили в даты, когда сторож был на ночной смене. Один готовил аккумуляторные батареи и мешки с металлоломом, второй приезжал за металлом на мотоблоке. Похищенное сдавали в пункт приема металлолома.



За месяц злоумышленники похитили имущество массой 574 килограмма, ущерб составил около 75 тысяч рублей.