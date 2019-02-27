Пермь: новости дня
19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры
Стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам развития городской среды. В частности, рассматривались вопросы развития транспортной инфраструктуры Пермского края, создания центра инноваций на территории технопарка, направленного на развитие IT-отрасли Пермского края (в том числе – технологий для «Умного дома» и «Умного города»). Также стороны обсудили реализацию проекта «Умный свет» в краевом центре, участие ВЭБа в софинансировании кампуса для иностранных студентов и проекты в сфере девелопмента, а также тему диверсификации промышленности края.
По словам губернатора Прикамья, сейчас в регионе реализуется и запланировано несколько масштабных проектов, у края и краевого центра есть потребность в развитии инфраструктуры. «У нас большие планы, например, по использованию «умных» технологий в городской среде. Мы уже оценили эффективность «Умного света», тестируем «Умный дом» и «Умный город» и, конечно, поддержка такого стабильного инвестора поможет реализовать проекты быстрее», — прокомментировал встречу Максим Решетников.
Напомним, в Пермском крае в рамках развития цифровой экономики реализуется проект «Умный город», запущены пилотные площадки — в микрорайонах Любимов (г. Березники) и Новые Ляды (г. Пермь), проект «Умное освещение» и проект «Безопасная школа». Согласно первым итогам тестирования «Умного освещения» на участке ул. Попова (г. Пермь) потребление энергии сократилось на 40%, а затраты на эксплуатацию – до 42%. В рамках пилота «Безопасная школа» внедрены современные технологии безопасности в 7 образовательных учреждениях микрорайона Пролетарский (г. Пермь). Также в Пермском крае внедрена интеллектуальная транспортная модель с автоматической фото/видеофиксацией ПДД, позволяющая прогнозировать, оценивать ситуацию для принятия оперативных решений, администрировать парковочные пространства. На базе системы навигационного контроля создан целый ряд ресурсов для информирования пассажиров: электронное табло на остановках, сайт map.gortransperm.ru, приложения для смартфонов частных разработчиков. Комплексное и поэтапное внедрение «умных» решений во все сферы городской жизни Пермского края позволит повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города, его транспортную доступность и качество жизни обычных людей.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Вячеслав Шуленин отметил: «Повестка современной городской экономики – одна из ключевых для обновленного ВЭБ.РФ. Мы намерены содействовать преобразованиям в российских городах, которые, в свою очередь, к этой повестке проявляют интерес. У Пермского края хорошие заделы в технологической сфере. Мы видим заинтересованность в модернизации транспортной инфраструктуры в городах. Готовы обсуждать совместные проекты на возвратной основе».
ВЭБ.РФ - национальный институт развития, российская государственная корпорация. Представлен в 60 регионах России. Основная задача ВЭБ.РФ – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.
ВЭБ.РФ участвует в реализации национальных проектов, направленных на выполнение майского указа президента. В числе принципов деятельности – отсутствие конкуренции с коммерческими банками, открытость, безубыточность при финансировании проектов.
Капитал госкорпорации – 349 млрд рублей. Кредитный портфель – 1,767 трлн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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