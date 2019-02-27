В выходные в Перми продолжится снег

12:54 | 1.03.2019

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, пасмурно, снег. Сегодня, 1 марта, днем будет около 0°C, ночью – до -2°C.



Завтра ожидается около 0°C, снег, ночью – до -10°C. Днем в воскресенье будет около -7°C, ночью – около -11°C. В понедельник столбик термометра покажет -9°C.