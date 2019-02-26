Елена Савельева: «Расширенная диспансеризация людей старшего поколения позволит раньше выявлять заболевания»

18:02 | 28.02.2019

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает план расширенной диспансеризации людей старшего поколения. Составляется регламент дополнительных профилактических осмотров: на когнитивный дефицит, на наличие старческой депрессии и субдепрессии, на возможность самостоятельного социального обслуживания, на ломкость костей и т.д. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



На проведение расширенной диспансеризации с 2020 года планируется выделить более 3 млрд рублей. Профилактические осмотры людей старше трудоспособного возраста предусмотрены федеральным проектом «Старшее поколение», который включен в нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы. В рамках проекта «Старшее поколение» планируется увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей.



Как отметила председатель регионального общественного совета проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева, расширенная диспансеризация людей старшего поколения позволит раньше выявлять неинфекционные заболевания и своевременно провести лечение. Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил Правительству РФ и руководителям регионов в срок до октября 2019 года включить в систему диспансеризации и регулярных профилактических осмотров обследование на онкозаболевания.



«Государство все делает для того, чтобы людям было удобно пройти профосмотр. Включаются новые направления для диагностики онкозаболеваний. Обсуждается вопрос, чтобы взрослое население могло пройти диспансеризацию в вечернее время или в выходной день. Планируется принятие соответствующих поправок в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Мы, со своей стороны, обязательно будем информировать пожилых людей обо всех возможностях прохождения диспансеризации. Нужно стремиться к тому, чтобы охват профосмотрами старшего поколения был 100%-ным», - говорит Елена Савельева.



В Прикамье система здравоохранения уже ориентирована на раннее выявление онкозаболеваний у пациентов. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в медицинских учреждениях региона открыты 73 кабинета раннего выявления онкопатологий. На прием специалистов пациенты могут попасть либо по направлению врача, либо записавшись самостоятельно. В планах к осени запустить еще 144 кабинета на базах медицинских учреждений по всему краю. Таким образом, общее число таких кабинетов составит 217.



Напомним, в 2018 году в Пермском крае диспансеризацию прошли 118,3 тыс. человек старше 60 лет. Она состоит из двух этапов. На первом проводится скрининг болезней сердечно-сосудистой системы и онкоскрининг, что позволяет оценить кардиориск и раннее выявление рака. На втором идет уточнение диагнозов, подозрения на которые были выявлены на первом этапе, проводится углубленная диагностика и консультации узких специалистов по показаниям. С прошлого года в исследованиях диспансеризации появился дополнительный инструмент по оценке наличия у пожилых людей старческой астении и дальнейшее их наблюдение врачами-гериатрами.



Все пожилые люди с впервые установленным диагнозом проходят дальнейшее диспансерное наблюдение, это более 16 тысяч человек. Пациентам с предварительными диагнозами назначается дообследование вне рамок диспансеризации – это порядка 11 тысяч человек. По показаниям отдельные категории граждан направляются на санаторно-курортное лечение или для оказания высокотехнологичной специализированной медпомощи.