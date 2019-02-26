«Конвейеры» молодежных проектов: лучшие идеи молодежи получат грантовую поддержку

14:47 | 28.02.2019

В среду, 27 февраля, в Перми стартовала зимняя сессия Молодежного форума «Пермский период». Новшеством этой сессии стал формат «конвейеров» молодежных проектов. Молодые люди из разных городов Прикамья представили свои проекты и получили консультацию экспертов.



Для участия в проекте заявились ребята с 60 проектами по двум направлениям: «Бизнес и инновации» и «Социальные проекты». На очный этап было допущено 28 из них: 15 социальных и 13 – бизнес-проектов.



Большинство социальных проектов было направлено на поддержку и социализацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Также были представлены проекты, направленные на развитие молодежной политики и сохранение истории Перми.



Конвейер бизнес-проектов отличился инновационными взглядами на решение наиболее распространенных социальных вопросов, развитие Перми и туризма в регионе.



По словам директора АНО «Молодежный эксперт», федерального эксперта Всероссийского конкурса молодежных проектов Елены Малковой, публичные отбор и защита проектов очень важны для развития стартапов. По ее словам, эксперты успели дать рекомендации по развитию проектов.



Егор Ельчин, руководитель «Школы Краудфандинга» Planeta.ru (г. Москва), поделился впечатлениями от географии представленных проектов. «Здорово, что большинство проектов от участников не из Перми, а из других городов. Это прекрасно, когда нет такого центростремительного варианта развития, — отметил Егор Ельчин. — Все инициативы направлены на самостоятельное развитие, которое позволит этим городам расти, чтобы становиться более социально ответственными, общественно полезными — это круто».



Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин отметил, что новая площадка форума задумывалась как раз для того, чтобы оценить активность молодежи из разных территорий края. «Нам было интересно посмотреть, какие замыслы у молодежи из разных территорий. Проекты все разной направленности, они отражают запросы общества, например, доминировали идеи, связанные с инклюзивной тематикой. Еще два проекта были посвящены созданию коммуникационной площадки для тех, кто занимается развитием молодежной политики в разных территориях», — прокомментировал результаты работы площадки Евгений Хузин.



Главный специалист отдела грантовой службы управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Оксана Никифорова отметила значимость развития региональных форумов. «Очень приятно, что теперь уже начали создавать форумы именно регионального формата, не только окружные и всероссийские. Проекты, конечно, хотелось бы доработать, но у ребят есть силы и энергия, чтобы развивать свой регион», — сказала Оксана Никифорова.



Проекты-победители объявят 28 февраля на церемонии закрытия зимней сессии. Победители и призеры получат грантовую поддержку из краевого бюджета: 1 место – 50 тысяч рублей, 2 место – 30 тысяч рублей, 3 место – 20 тысяч рублей.